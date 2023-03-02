Відомий англійський журналіст Пірс Морган розхвалив Олександра Зінченка та гру Арсенала, за який вболіває вже тривалий час.

"Для мене Зінченко потенційно є гравцем сезону АПЛ разом із Сака та Едегором. Гвардіола сказав, що він не відповідав вимогам.

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Його теплова карта вчора ввечері (перемога над Евертоном 4:0 – прим.) була шаленою. Цей хлопчак повинен бути лівим захисником, а він перебував буквально всюди.

Моїми аргументами в останні 18 років було те, що в команді було дуже багато слабких ланок. Були прогалини у стартовому складі, яких я зараз не бачу. Лише суміш молоді та досвіду, гравців, які зараз мають правильне ставлення", – цитує Моргана TalkSport.

Нагадаємо, у грі з командою Віталія Миколенка Олександр відзначився асистом та був надзвичайно активним. Цього сезону він, безперечно, став одним із лідерів колективу Мікеля Артети.

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