Лідер збірної України Олександр Зінченко знову змусив Англію говорити про себе. Все завдяки впевненій грі.

Після перемоги над Евертоном (4:0) на післяматчевій прес-конференції головний тренер Арсенала Мікель Артета пояснив, для чого минулого літа "каноніри" придбали Олександра Зінченка з Манчестер Сіті.

"Він додає щось нове команді, дозволяє нам бути більш непередбачуваними", – заявив коуч. І цю саму несподіваність український збірник продемонстрував у матчі проти "ірисок", ставши автором дебютного асисту лондонців. Детальніше – у новому відео на YouTube-каналі Футбол 24.

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