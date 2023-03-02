Зінченко присоромив легенду МЮ, трансфер року – чому українця з АПЛ назвали невдахою і дорікнули шаленою зарплатою
2 березня 16:41 - Читать на русском
Лідер збірної України Олександр Зінченко знову змусив Англію говорити про себе. Все завдяки впевненій грі.
Після перемоги над Евертоном (4:0) на післяматчевій прес-конференції головний тренер Арсенала Мікель Артета пояснив, для чого минулого літа "каноніри" придбали Олександра Зінченка з Манчестер Сіті.
"Він додає щось нове команді, дозволяє нам бути більш непередбачуваними", – заявив коуч. І цю саму несподіваність український збірник продемонстрував у матчі проти "ірисок", ставши автором дебютного асисту лондонців. Детальніше – у новому відео на YouTube-каналі Футбол 24.
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