Известный английский журналист Пирс Морган расхвалил Александра Зинченко и игру Арсенала, за который болеет уже долгое время.

"Для меня Зинченко потенциально является игроком сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором. Гвардиола сказал, что он не отвечал требованиям.

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Его тепловая карта вчера вечером (победа над Эвертоном 4:0 – прим.) была безумной. Этот мальчик должен быть левым защитником, а он находился буквально повсюду.

Моими аргументами в последние 18 лет было то, что в команде было очень много слабых звеньев. Были пробелы в стартовом составе, которых я сейчас не вижу. Только смесь молодежи и опыта, игроков, которые сейчас имеют правильное отношение", – цитирует Моргана TalkSport.

Напомним, в игре с командой Виталия Миколенко Александр отметился ассистом и был очень активным. В этом сезоне он, безусловно, стал одним из лидеров коллектива Микеля Артеты.

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