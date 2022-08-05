Матч між Крістал Пелас і Арсеналом на Селхерст Парк відкривав новий сезон АПЛ. Для більшості вболівальників лондонське дербі в 1-му турі було цікавим з огляду на стан "канонірів" – дуже вони вразили на зборах виносом Челсі (4:0) та Севільї (6:0). Команду Мікеля Артети серйозно розглядали в якості претендента на топ-4 АПЛ.

Асист Зінченка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Арсенал – 0:2

Для українських же фанатів зустріч була важливою через Олександра Зінченка. Як і очікували експерти, Сашко після класних виступів у спарингах потрапив у стартовий склад "гармашів".

Перша половина першого тайму підтвердили усі прогнози. Арсенал швидко встановив контроль над м'ячем, розкатуючи його у швидкому темпі й інтенсивно пресингуючи після втрат. Зінченко, як і за часів Манчестер Сіті, продовжував виконувати роль фальшивого фулбека, зміщуючись у центр поля, а Габі Жезус все так же грав щось посереднє між вінгером і форвардом. Весь цей механізм працював дуже ефектно, а головне – ефективно.

Вже на 4-й хвилині Жезус увірвався з правого краю в центр штрафного, пробивши у захисника, а Мартінеллі, підхопивши відскок, бахнув у дальній кут метрів з восьми – трохи неточно! Ще за чотири хвилини Зінченку дали вистрілити після підбирання на лівій половині карного майданчика, однак Гуайта парирував удар українця.

Далі у "канонірів" пройшла низка небезпечних вривань без завершення, а на 20-й хвилині справа докотилась і до взяття воріт. В ньому взяв участь наш Зінченко – Сашко відкрився під подачу з кутового й виконав скидку вздовж лінії воротарського. Мартінеллі замкнув головою. 0:1!

Здавалося, що підопічні Мікеля Артети в такому темпі влаштують розгром ще до перерви. Втім, після забитого гола активність гостей поступово зійшла нанівець. Крістал Пелас зумів підлаштуватись під темп "гармашів", став вигравати купу єдиноборств, а згодом Арсеналу стало важко і під пресингом на власній третині поля. Останні 20 хвилин першого тайму Гуайта нудьгував, а от біля воріт його візаві ставало все гарячіше.

Так, на 28-й хвилині голкіпер Ремсдейл вибив м'яч прямо у Заха, але йому пощастило з відскоком. На 35-й північні лондонці ледь не отримали пенальті – м'яч після свічки над штрафним Арсенала влучив у руку Габріелу. Арбітр раціонально вирішив, що це була випадковість, тож наказав грати далі. На 42-й же забивати мав Едуар, який замкнув скидку Андерсона ударом метрів з шести, але Ремсдейл якимось дивом парирував.

Зрештою, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Арсенала в рахунку, але за явної переваги Крістал Пелас по грі. На початку другого тайму нічого не змінилося – "каноніри" розчаровували, а "орли" все так же діяли активніше й гостріше.

Вже за хвилину після відновлення гри у штрафному гостей помітили гру Вайта рукою (пенальті знову не дали), а на 52-й хвилині контратака господарів завершилась виходом Езе віч-на-віч з Ремсдейлом. На щастя для підопічних Мікеля Артети, Еберечі пробив прямо в голкіпера.

Арсенал після цього несподівано ожив. Так, вже на 56-й хвилингі Едегор міг забивати зі стандарту, закрутивши м'яч у ближню дев'ятку. М'яч пролетів поруч з каркасом. Ще за три хвилини Мартін замикав простріл Жезуса ударом в захисника, а добивання Габріеля взяв Гуайта. Втім, вже на 62-й "гармаші" ледь самі не привезли собі гол – у штрафному стався неприємний відскок від Габріела, а Ремсдейл незграбно вибив його, дивом переправивши сферу над поперечиною.

Навіть в середині другого тайму Арсенал не повернув контроль над матчем. Крістал Пелас все одно виглядав агресивніше, але із загостренням у підопічних Патріка Вієйра вже не клеїлось. На полі встановився рваний темп гри з купою пауз та єдиноборств. Втім, на 67-й хвилині у "канонірів" була можливість забити другий гол внаслідок вривання Сака на правий край штрафного й удару з гострого кута. Вийшло занадто високо.

Ближче до 80-х хвилин Арсенал знову почали возити, розтягуючи оборону діагоналями з флангу на фланг та виконуючи простріли. До моментів справа не доходила, але біля воріт північних лондонців була постійна напруга. Мікель Артета занервував, знявши на 83-й хвилині Зінченка й випустивши більш сильного в обороні Тірні. Разом з тим, іспанець замінив і Жезуса, випустивши мобільного Нкетію в надії на контратаки.

Саме цей хід приніс Арсеналу довгоочікуваний спокій – причому миттєво. Вже на 85-й хвилині Нкетія підтримав контратаку, протягнув м'яч по центру й віддав передачу на правий фланг у ноги Сака. Букайо змістився на край карного майданчика й потужно пробив, а м'яч рикошетом від голови Геї залетів у дальній кут воріт Крістал Пелас. 2:0! Матч було закрито. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу Арсенала.

Українці стартують в АПЛ, Ноттінгем повертається, німці готують гольове шаленство – прев'ю довгоочікуваного євровікенду