Мікель Артета вже у першому матчі сезону продемонстрував, що новачки Арсенала будуть грати в основному складі. Серед них – наш Олександр Зіненко. Саме українець допоміг свої новій команді відкрити рахунок, асистувавши Мартінеллі.

Арсенал здобув важку перемогу над Крістал Пелас у матчі-відкритті сезону АПЛ – Зінченко покинув поле з асистом

Цей гол залишався єдиним у звітному матчі аж до останніх хвилин, коли після удару Букайо Саки м'яч у власні ворота зрізав Марк Геї. Арсенал переможно розпочав новий сезон.