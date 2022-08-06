Асист Зінченка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Арсенал – 0:2
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Крістал Пелас поступився Арсеналу в рамках 1-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
Марк Геї 85’
85’ Марк Геї
Мікель Артета вже у першому матчі сезону продемонстрував, що новачки Арсенала будуть грати в основному складі. Серед них – наш Олександр Зіненко. Саме українець допоміг свої новій команді відкрити рахунок, асистувавши Мартінеллі.
Арсенал здобув важку перемогу над Крістал Пелас у матчі-відкритті сезону АПЛ – Зінченко покинув поле з асистом
Цей гол залишався єдиним у звітному матчі аж до останніх хвилин, коли після удару Букайо Саки м'яч у власні ворота зрізав Марк Геї. Арсенал переможно розпочав новий сезон.
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