Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко вже дізнався, під яким номером гратиме у новій команді.

Українцю дістався вже звичний йому 35-й номер з часів виступів за Манчестер Сіті. Пізніше він виступав за "містян" з одинадцяткою на спині.

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Про це свідчить сторінка фан-шопу Арсенала, де вже почали продавати футболки з прізвищем Зінченка під 35-м номером.

Нагадаємо, українець перебрався до Арсенала після 6 років у Манчестер Сіті. З лондонцями він підписав довгостроковий контракт, а "містяни" заробили на його трансфері 35 млн євро.

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