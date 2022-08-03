Символічну збірну літніх трансферів Англійської Прем'єр-ліги-2022 сформували Джеймс Олкотт (ESPN), Сем Обасакі (Sky Arts) та Майкл Брідж (Sky Sports).

"Бідна" Барселона на вершині, Зінченко вивів Арсенал у топ-3 – хто найбільше витратив на трансферному ринку

У ній компанію Олександру склали, зокрема, Крістіан Еріксен і Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Ерлінг Холанд (Ман Сіті), Каліду Кулібалі (Челсі), Габріел Жезус (Арсенал) та інші зірки. Повністю топ-11 виглядає так:

Голкіпер: Нік Поуп (Ньюкасл);

Захисники: Джед Спенс (Тоттенхем), Лісандро Мартінес (МЮ), Каліду Кулібалі (Челсі), Олександр Зінченко (Арсенал);

Півзахисники: Філіппе Коутінью (Астон Вілла), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті), Крістіан Еріксен (МЮ);

Нападники: Габріел Жезус (Арсенал), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті), Рахім Стерлінг (Челсі).

Нагадаємо, Арсенал заплатив за 25-річного Зінченка 30 млн фунтів, а ще 2 млн Манчестер Сіті може отримати як бонуси. Перший офіційний матч сезону 2022/23 "каноніри" зіграють 5 серпня проти Крістал Пелас.

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