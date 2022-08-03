Символическую сборную летних трансферов Английской Премьер-лиги-2022 сформировали Джеймс Олкотт (ESPN), Сэм Обасаки (Sky Arts) и Майкл Бридж (Sky Sports).

"Бедная" Барселона на вершине, Зинченко вывел Арсенал в топ-3 – кто больше всех потратил на трансферном рынке

В ней компанию Александру составили, в частности, Кристиан Эриксен и Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Эрлинг Холанд (Ман Сити), Калиду Кулибали (Челси), Габриэл Жезус (Арсенал) и другие звезды. Полностью топ-11 выглядит так:

Голкипер: Ник Поуп (Ньюкасл);

Защитники: Джед Спенс (Тоттенхэм), Лисандро Мартинес (МЮ), Калиду Кулибали (Челси), Александр Зинченко (Арсенал);

Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Астон Вилла), Калвин Филлипс (Манчестер Сити), Кристиан Эриксен (МЮ);

Нападающие: Габриэл Жезус (Арсенал), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Рахим Стерлинг (Челси).

Напомним, Арсенал заплатил за 25-летнего Зинченко 30 млн фунтов, а еще 2 млн Манчестер Сити может получить в качестве бонусов. Первый официальный матч сезона 2022/23 "канониры" сыграют 5 августа против Кристал Пэлас.

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