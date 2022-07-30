"Бідна" Барселона на вершині, Зінченко вивів Арсенал у топ-3 – хто найбільше витратив на трансферному ринку
Попереду ще цілий місяць трансферного вікна, але деякі клуби вже добряче спустошили свої гаманці.
Портал Bleacher Report оприлюднив топ-10 головних марнотратів станом на 30 липня. Ціни взяті за Transfermarkt в дещо незвичних для Європи доларах.
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Весь минулий сезон Барселона боролася з фінансовою катастрофою, але цього літа знайшла можливість заробити і просто розриває ринок. Трансфери Рафіньї, Кунде і Лєвандовскі обійшлися каталонцям у понад 168 млн доларів, проте Лапорта обіцяє ще більше. Другою наразі йде Баварія, яка витратила 151 млн доларів на Де Лігта, Мане, Теля і Гравенберха. Олександр Зінченко визначив долю третьої сходинки. Манчестер Сіті продав українця Арсеналу за 38,5 млн доларів, що дозволило "канонірам" злетіли на п'єдестал.
Додамо, що трансферне вікно буде відкрите до кінця серпня, тому в рейтингу можливі суттєві зміни і ще більші цифри витрат топ-клубів Європи.
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