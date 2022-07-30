Попереду ще цілий місяць трансферного вікна, але деякі клуби вже добряче спустошили свої гаманці.

Портал Bleacher Report оприлюднив топ-10 головних марнотратів станом на 30 липня. Ціни взяті за Transfermarkt в дещо незвичних для Європи доларах.

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Весь минулий сезон Барселона боролася з фінансовою катастрофою, але цього літа знайшла можливість заробити і просто розриває ринок. Трансфери Рафіньї, Кунде і Лєвандовскі обійшлися каталонцям у понад 168 млн доларів, проте Лапорта обіцяє ще більше. Другою наразі йде Баварія, яка витратила 151 млн доларів на Де Лігта, Мане, Теля і Гравенберха. Олександр Зінченко визначив долю третьої сходинки. Манчестер Сіті продав українця Арсеналу за 38,5 млн доларів, що дозволило "канонірам" злетіли на п'єдестал.

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Додамо, що трансферне вікно буде відкрите до кінця серпня, тому в рейтингу можливі суттєві зміни і ще більші цифри витрат топ-клубів Європи.

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