"Найбільш недооцінений гравець у АПЛ? Думаю, це Томас Партей. Чи він кращий за Каземіро? Не можу сказати нічого поганого про Каземіро. Він, безперечно, є гравцем світового класу – 5 трофеїв ЛЧ говорять самі за себе. Але якщо ви хочете, щоб я вибрав когось одного – це буде Томас.

Холанд отримав звання найкращого гравця в Англії, Арсенал не залишився без нагород

У мене в голові була дискусія, хто насправді є найкращим опорним півзахисником, з яким я коли-небудь разом грав. Я обирав між Фернандінью, Партеєм та Родрі. Це непроста задача. Фернандінью я бачив ще змалку, коли був у академії Шахтаря, він мені дуже багато допомагав, був для мене як старший брат, але Томас… Я навіть не знаю…

Партей кращий за Родрі? Приходь до нас на тренування – і сам усе побачиш. Добре, якщо ми вже заговорили про Родрі. Він ідеально вписується у систему Сіті. Якщо ви заберете його зі складу – це вже буде зовсім інша команда, бо він у ній – головна деталь. Я вважаю, що саме ця позиція найважча для гри, але Родрі чудово підходить для неї", – поділився Зінченко на подкасті Ріо Фердінанда.

Зауважимо, що зі старту сезону Партей отримує регулярний ігровий час, проте не на рідній позиції опорного півзахисника, а праворуч в обороні. Ганець так зіграв вже у 3 матчах АПЛ нового сезону, результативними діями не відзначавшись.

Українське дербі вийшло заочним, нервовий дебют Ярмолюка, Тоттенхем вилетів з Кубка англійської ліги