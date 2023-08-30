"Самый недооцененный игрок в АПЛ? Думаю, это Томас Партей. Лучше ли он Каземиро? Не могу сказать ничего плохого о Каземиро. Он, бесспорно, является игроком мирового класса – 5 трофеев ЛЧ говорят сами за себя. Но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-то одного – это будет Томас.

Холанд получил звание лучшего игрока в Англии, Арсенал не остался без наград

У меня в голове была дискуссия, кто на самом деле является лучшим опорным полузащитником, с которым я когда-либо вместе играл. Я выбирал между Фернандиньо, Партеем и Родри. Это непростая задача. Фернандиньо я видел еще с детства, когда был в академии Шахтера, он мне очень много помогал, был для меня как старший брат, но Томас ... Я даже не знаю ...

Партей лучше Родри? Приходи к нам на тренировку – и сам все увидишь. Хорошо, раз уж мы заговорили о Родри. Он идеально вписывается в систему Сити. Если вы заберете его из состава – это уже будет совсем другая команда, потому что он в ней – главная деталь. Я считаю, что именно эта позиция самая тяжелая для игры, но Родри прекрасно подходит для нее", – поделился Зинченко на подкасте Рио Фердинанда.

Заметим, что со старта сезона Партей получает регулярное игровое время, однако не на родной позиции опорного полузащитника, а справа в обороне. Ганец так сыграл уже в 3 матчах АПЛ нового сезона, результативными действиями не отметившись.

Украинское дерби вышло заочным, нервный дебют Ярмолюка, Тоттенхэм вылетел из Кубка английской лиги