Холанд отримав звання найкращого гравця в Англії, Арсенал не залишився без нагород
Професіональна футбольна асоціація (PFA) розподілила нагороди за підсумками сезону 2022/23.
Холанд прогнозовано здобув нагороду найкращому гравцю року, а от трофей найкращому молодому футболісту дістався зірці Арсенала Букайо Сака, повідомляє офіційний твіттер PFA.
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Також професіональна футбольна асоціація обрала 11-ку найкращих гравців минулорічної кампанії. Найбільше місць дісталось гравцям Арсенала та Манчестер Сіті, які бились до кінця за чемпіонство – по 4 та 5 гравців відповідно.
Склад команди найкращих виглядає наступним чином: Рамсдейл – Тріпп'єр, Стоунз, Діаш, Саліба – де Брюйне, Родрі, Едегор – Сака, Холанд, Кейн.
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