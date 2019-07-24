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Зінченко не потрапив до основного складу Манчестер Сіті – його місце зайняв Анхеліньо

15:19 875 Читать на русском
Зінченко не потрапив до основного складу Манчестер Сіті – його місце зайняв Анхеліньо
Олександр Зінченко / Reuters

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко залишився у запасі на товариський матч проти Кітчі з чемпіонату Гонконгу.

Олександр Зінченко залишився поза стартовим складом на товариський матч проти Кітчі з чемпіонату Гонконгу, повідомляє офіційний твіттер Манчестер Сіті.

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Місце українця в основі посів новачок команди Анхеліньо.

Стартовий склад Манчестер Сіті: Браво – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Анхеліньо – Гюндоган, Д. Сілва, Де Брюйне – Сане, Стерлінг, Б. Сілва.

Матч Манчестер Сіті – Кітчі розпочнеться о 15:00 за київським часом.

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Товариські матчі Товариські матчі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Анхеліньо Анхеліньо
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