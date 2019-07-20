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Вулверхемптон – Манчестер Сіті: Зінченко у стартовому складі чемпіонів Англії

13:58 258 Читать на русском
Вулверхемптон – Манчестер Сіті: Зінченко у стартовому складі чемпіонів Англії
Вулверхемптон – Манчестер Сіті 20 липня 2019: рахунок і звіт матчу

Вуверхемптон і Манчестер Сіті розігрують Трофей Прем'єр-ліга Азія. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі. Рахунок і огляд фінального матчу читайте на "Футбол 24".

 

У півфіналі АПЛ Азія Трофі Манчестер Сіті розгромив Вест Хем з Ярмоленком. Вулверхемптон же ще впевненіше розібрав на запчастини Ньюкасл. Сіті виграли 6 з останніх 7-и матчів проти "вовків", зігравши внічию в попередньому сезоні чемпіонату Англії. Що цікаво, за всю історію "міщани" здобули в особистих зустрічах лише на одну перемогу більше. Матч Вулверхемптон – Манчестер Сіті відбувається на стадіоні Хункоу в Шанхаї, який вміщує 33 тисячі глядачів. Початок о 14:30 за київським часом.

Манчестер Сіті – Вест Хем: Зінченко як подвійний переможець, Ярмоленко тринькає супершанси, дебют 70-мільйонного новачка

Склади команд:

Вулверхемптон: Руй Патрісіу, Отто, Беннет, Болі, Коуді, Дендокер, Гіббс-Вайт, Моутінью, Хота, Невеш, Траоре

Манчестер Сіті: Браво, Даніло, Стоунз, Ляпорт, Зінченко, Родрі, Де Брюйне, Бернабе, Сане, Поведа-Окампо, Стерлінг

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