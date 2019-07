Вулверхемптон – Манчестер Сіті: Зінченко у стартовому складі чемпіонів Англії

У півфіналі АПЛ Азія Трофі Манчестер Сіті розгромив Вест Хем з Ярмоленком. Вулверхемптон же ще впевненіше розібрав на запчастини Ньюкасл. Сіті виграли 6 з останніх 7-и матчів проти "вовків", зігравши внічию в попередньому сезоні чемпіонату Англії. Що цікаво, за всю історію "міщани" здобули в особистих зустрічах лише на одну перемогу більше. Матч Вулверхемптон – Манчестер Сіті відбувається на стадіоні Хункоу в Шанхаї, який вміщує 33 тисячі глядачів. Початок о 14:30 за київським часом.

Склади команд:

Вулверхемптон: Руй Патрісіу, Отто, Беннет, Болі, Коуді, Дендокер, Гіббс-Вайт, Моутінью, Хота, Невеш, Траоре

Манчестер Сіті: Браво, Даніло, Стоунз, Ляпорт, Зінченко, Родрі, Де Брюйне, Бернабе, Сане, Поведа-Окампо, Стерлінг

Here’s how we line up for the #PLAsiaTrophy final against @Wolves…



XI | Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernabe, Sane, Poveda-Ocampo, Sterling.



@HaysWorldwide #mancity pic.twitter.com/RyQOzhcXTE