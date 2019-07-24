Зинченко не попал в основной состав Манчестер Сити – его место занял Анхелиньо

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко остался в запасе на товарищеский матч против Китчи с чемпионата Гонконга.

Александр Зинченко остался вне стартового состава на товарищеский матч против Китчи с чемпионата Гонконга, сообщает официальный твиттер Манчестер Сити.

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Место украинца в основе занял новичок команды Анхелиньо.

Стартовый состав Манчестер Сити: Браво – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Анхелиньо – Гюндоган, Д. Силва, Де Брюйне – Сане, Стерлинг, Б. Силва.

Матч Манчестер Сити – Китчи начнется в 15:00 по киевскому времени.

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