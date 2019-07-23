Гвардіола категорично відповів китайським ЗМІ щодо звинувачень Манчестер Сіті у неповазі до вболівальників

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заступився за своїх гравців, яких звинуватили у неповазі до китайських вболівальників під час турне "містян" у Піднебесній.

"Повинен сказати, що я не згоден з критикою, це все неправда. Щоб робити такі заяви, вони повинні точно знати, що трапилося в клубі.

Манчестер Сіті звинуватили у пихатості та неповазі до китайських вболівальників

Ми провели чудовий час в Шанхаї. Ми присвятили себе співпраці в Китаї. Люди з готелю та інші, які просили нас про що-небудь – ми були готові виконати їх прохання.

Ми приїхали сюди – це унікальний досвід, тому що під час сезону нелегко прилетіти в Азію. Ми познайомилися з місцевою культурою, кухнею, людьми.

Тому я не можу зрозуміти цих звинувачень. Можливо, один журналіст трохи засмутився. Не знаю чому, але все це далеке від реальності", – цитує Гвардіолу The Mirror.

Нагадаємо, китайські ЗМІ відзначили, що на відміну від Манчестер Сіті, інші англійські команди (Ньюкасл, Вулверхемптон і Вест Хем) поводили себе в Піднебесній значно привітніше та приділяли більше уваги фанатам.

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