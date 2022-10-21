Зінченко зустрівся з екс-партнерами по ПСВ – відео теплої зустрічі
Український легіонер Олександр Зінченко потонув у дружніх обіймах представників команди з Ейндховена під час єврокубкового поєдинку.
У перенесеному матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи Арсенал мінімально здолав ПСВ з рахунком 1:0. Український півзахисник "канонірів" Олександр Зінченко пропускав поєдинок через травму, але не втратив нагоди привітатися зі своїми колишніми партнерами по нідерландській команді.
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ПСВ на клубній сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував відеоролик теплої зустрічі Зінченка та фізіотерапевта Едді Пепелса, а також фото з Люком де Йонгом.
Нагадаємо, Зінченко виступав за команду з Ейндховена у сезоні 2016/17 на правах оренди з Манчестер Сіті.
Арсенал переміг ПСВ і достроково вийшов у плей-офф Ліги Європи