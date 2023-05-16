Захисник Арсенала Олександр Зінченко зізнався, хто з футболістів надихав його в юнацтві.

"Протягом своєї кар’єри я перетинався з багатьма неймовірними талантами. Урок, який я виніс з цього – треба бути цілеспрямованим, зберігати голову холодною, вірити в те, що робиш. Вірити, що можеш досягти всього, бо в цьому житті можеш робити все, що хочеш.

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У дитинстві моїм кумиром був Роналдінью з Барселони, хоча ми абсолютно, абсолютно різні гравці", – розповів Зінченко для прес-служби Арсенала.

Нагадаємо, український універсал вже 6 років виступає за топ-клуби Англії. Разом з Ман Сіті Зінченко завоював 11 титулів, а в нинішньому сезоні допомагає Арсеналу боротись за "корону" АПЛ.

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