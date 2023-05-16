Защитник Арсенала Александр Зинченко признался, кто из футболистов вдохновлял его в юношестве.

"На протяжении своей карьеры я пересекался со многими невероятными талантами. Урок, который я извлек из этого – надо быть целеустремленным, сохранять голову холодной, верить в то, что делаешь. Верить, что можешь добиться всего, потому что в этой жизни можешь делать все, что хочешь.

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В детстве моим кумиром был Роналдиньо из Барселоны, хотя мы совершенно, совершенно разные игроки", – рассказал Зинченко для пресс-службы Арсенала.

Напомним, украинский универсал уже 6 лет выступает за топ-клубы Англии. Вместе с Ман Сити Зинченко завоевал 11 титулов, а в нынешнем сезоне помогает Арсеналу бороться за "корону" АПЛ.

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