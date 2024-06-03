"Якщо б Луніну було 30+, то можна було б залишатися в Реалі. Як Кейлор Навас, який грав-грав, а потім поїхав в ПСЖ посидіти.

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Станом на сьогодні Куртуа – № 1, а Андрій – це його дублер, коли Тібо здоровий. Для прикладу я завжди хотів грати і не хотів сидіти за спинами Шовковського, Богуша чи ще когось. Я розумів, що як би я не тренувався, я не витісню Шовковського. Тренуватися можна і з Беллінгемом, і з Модрічем, і з супер-топами світового футболу, але гра – це зовсім інше. Це інший адреналін, інші емоції.

Ухвалювати рішення Луніну, але я б на його місці пішов на місце № 1 в якусь хорошу команду з топ-5 чемпіонатів (тим більше є непогані варіанти), а далі все залежить від нього", – сказав Бойко у коментарі YouTube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, Лунін у поточному сезоні у 31 матчі пропустив 32 голи (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). Андрій став єдиним українцем в історії, який виграв дві Ліги чемпіонів.

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