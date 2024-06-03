Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе підтвердив перехід в Реал у розмові з президентом країни.

Як передає RMC Sport, сьогодні Еммануель Макрон та міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера зустрілися з гравцями національної команди та головним тренером Дідьє Дешамом.

Мбаппе дізнався долю щодо Олімпіади – Анрі повернув Ляказетта у збірну Франції і не викликав жодного гравця Реала

Президент Франції запитав у Мбаппе про можливий перехід до Реала і коли буде офіційне оголошення. Кіліан відповів: "Сьогодні ввечері".

Нагадаємо, до "вершкових" француз приєднається на правах вільного агента, оскільки його угода з ПСЖ завершилась. Наразі Мбаппе разом зі збірною Франції готується до Євро-2024.

Мбаппе, я пишу тобі листа...