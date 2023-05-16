Забарний отримав досить полярні оцінки за свій дебютний матч у стартовому складі Борнмута. Одні вболівальники побачили перспективу в українці, тоді як інші не можуть зрозуміти, чому Ілля обійшовся "вишням" у 25 мільйонів євро.

Поки Мікель Артета продовжує ставити Олександра Зінченка ліворуч в обороні, легенда "канонірів" Жілберто Сілва переконаний, що Сашко найбільше користі принесе, граючи саме в центрі поля. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Новий тренер Динамо – є успішний кандидат, але з нюансом, шанси на трансфер Ярмоленка та інших зіркових новачків