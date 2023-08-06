"Найкращий гравець, з яким мені доводилося грати? Давід Сілва. Мій список довгий, але якщо ви хочете, щоб я вибрав когось одного, це буде Давід. Що в ньому такого особливого? Я ніколи в житті такого не бачив. Мені так пощастило, що я трохи грав із ним та Лероєм Сане на лівому фланзі.

Легенда Манчестер Сіті офіційно завершив кар'єру – все через жахливу травму

Він може приймати м'яч будь-якою частиною тіла – і його перший дотик завжди буде таким, як потрібно. Сілва – не найшвидший гравець, але завжди попереду свого суперника, тому що завжди обирає правильну позицію. Він читає гру на іншому рівні", – поділився Зінченко на подкасті Ріо Фердінанда.

Нагадаємо, що Зінченко та Давід Сілва були партнерами в Манчестер Сіті з 2015-го по 2020 роки. Нещодавно іспанець через важку травму оголосив про завершення кар'єри, останній його клубом був Реал Сосьєдад.

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