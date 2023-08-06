"Лучший игрок, с которым мне приходилось играть? Давид Силва. Мой список длинный, но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-то одного, это будет Давид. Что в нем такого особенного? Я никогда в жизни такого не видел. Мне так повезло, что я немного играл с ним и Лероем Сане, на левом фланге.

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Он может принимать мяч любой частью тела - и его первое касание всегда будет таким, как нужно. Силва не самый быстрый игрок, но всегда впереди своего соперника, потому что всегда выбирает правильную позицию. Он читает игру на другом уровне", – поделился Зинченко на подкасте Рио Фердинанда.

Напомним, что Зинченко и Давид Силва были партнерами в Манчестер Сити с 2015-го по 2020 годы. Недавно испанец из-за тяжелой травмы объявил о завершении карьеры, последний его клубом был Реал Сосьедад.

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