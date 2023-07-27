Давід Сілва у своєму твіттері повідомив, що вирішив повісити бутси на цвях у віці 37 років.

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Причиною став розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Як правило, після подібних травм футболісти відновлюються від 6 до 9 місяців. З огляду на вік Сілви, відновлювальний процес може зайняти більше часу.

Нагадаємо, колишній гравець Манчестер Сіті та Валенсії виступає за баскський клуб з серпня 2020-го. За цей час він забив 7 голів та віддав 18 результативних передач у 93 матчах. Чинний контракт Сілви розрахований до літа 2024 року.

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