"Футбол 24" продовжує стежити за українцями, які виступають в іспанській Ла Лізі. Оцінка виступів Циганкова та Довбика в останньому турі, трансфер Яремчука – про все дивіться у відео на нашому YouTube-каналі.

Статистичні портали досить низько оцінили виступ Віктора Циганкова, який провів на полі 75 хвилин. Щоправда, не дуже яскраву гру українця можна виправдати далеко не найкращим перфомансом Жирони. Циганков отримав підставу від керівництва клубу, яке підписало на його позицію Порту – вінгер одразу приніс перемогу.

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Довбик зіштовхнувся з проблемами – нападник все ще не призвичаївся до Ла Ліги та досить довго ухвалює рішення. Українець навіть попри це може стати гравцем основи – легенда Жирони Крістіан Стуані все ще має можливість покинути клуб.

А Роман Яремчук несподівано приєднався до Валенсії, проте у матчі проти Алавеса не дебютував. Українець може зіштовхнутись з проблемами, адже наразі "кажани" – клуб-божевільня, залежний від примх власника. Детальніше про це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".