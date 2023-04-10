Захисник Арсенала Олександр Зінченко близько до серця сприйняв втрачену перемогу над мерсисайдцями (2:2) у 30 турі АПЛ.

"Каноніри" пропустили другий гол на 87 хвилині. Трент Александер-Арнольд на фланзі легко пройшов українця та подав у воротарський, де результативним ударом відзначився Фірміно.

Мікель Артета ухвалив рішення миттєво зняти Зінченка з гри й випустив на поле Кірана Тірні. Олександр, схоже, дуже близько до серця сприйняв і свою помилку, і заміну. Камери зафіксували красномовну поведінку гравця збірної України, яка швидко завірусилась у соцмережах.

Арсенал тепер усього на 6 залікових пунктів випереджає Манчестер Сіті на вершині турнірної таблиці АПЛ. Екс-команда Зінченка має теоретичні шанси зрівнятись за очками, адже ще має поєдинок у запасі та 26 квітня протистоятиме лондонцям.

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