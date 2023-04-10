Зінченко дуже емоційно відреагував на свою помилку та заміну у матчі проти Ліверпуля: вірусні кадри
Захисник Арсенала Олександр Зінченко близько до серця сприйняв втрачену перемогу над мерсисайдцями (2:2) у 30 турі АПЛ.
"Каноніри" пропустили другий гол на 87 хвилині. Трент Александер-Арнольд на фланзі легко пройшов українця та подав у воротарський, де результативним ударом відзначився Фірміно.
Мікель Артета ухвалив рішення миттєво зняти Зінченка з гри й випустив на поле Кірана Тірні. Олександр, схоже, дуже близько до серця сприйняв і свою помилку, і заміну. Камери зафіксували красномовну поведінку гравця збірної України, яка швидко завірусилась у соцмережах.
Арсенал тепер усього на 6 залікових пунктів випереджає Манчестер Сіті на вершині турнірної таблиці АПЛ. Екс-команда Зінченка має теоретичні шанси зрівнятись за очками, адже ще має поєдинок у запасі та 26 квітня протистоятиме лондонцям.
Ліверпуль дивом не здолав Арсенал в БОЖЕВІЛЬНОМУ матчі АПЛ – Зінченко провалився, Салах не реалізував 2 пенальті поспіль