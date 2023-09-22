Капітан Арсенала Мартін Едегор підписав новий довгостроковий контракт. Про це "каноніри" повідомили на своєму офіційному сайті.

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Деталі угоди не розголошуються. Transfermarkt стверджує про контракт до літа 2028 року.

Норвежець перейшов у Арсенал на правах оренди з Реала у 2021 році. Згодом його викупили за 35 мільйонів євро. Ще в 16-річному віці Едегор перейшов у Реал, але не зміг закріпитися в Мадриді. Хавбека віддавали в оренду Херенвену та Реал Сосьєдаду, після чого Мартін по-справжньому розкрився в Арсеналі.

У поточному сезоні 24-річний півзахисник зіграв за команду Мікеля Артети 7 матчів, забив 3 голи. Загалом в його активі у складі "канонірів" 112 поєдинків, 27 голів та 15 асистів. Едегор був визнаний найкращим гравцем Арсенала за підсумками сезону 2022/23 та допоміг команді вперше за 6 років вийти в Лігу чемпіонів.

Нещодавно повідомлялося, що Арсенал близький до продовження угоди з Беном Вайтом, а після нього настане черга Олександра Зінченка, який перебрався у лондонський клуб із Манчестер Сіті влітку 2022 року за 35 мільйонів євро.

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