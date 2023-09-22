Капитан Арсенала Мартин Эдегор подписал новый долгосрочный контракт. Об этом "канониры" сообщили на своем официальном сайте.

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Детали сделки не разглашаются. Transfermarkt утверждает о контракте до лета 2028 года.

Норвежец перешел в Арсенал на правах аренды из Реала в 2021 году. Позже его выкупили за 35 миллионов евро. Еще в 16-летнем возрасте Эдегор перешел в Реал, но не смог закрепиться в Мадриде. Хавбека отдавали в аренду Херенвену и Реал Сосьедаду, после чего Мартин по-настоящему раскрылся в Арсенале.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник сыграл за команду Микеля Артеты 7 матчей, забил 3 гола. Всего в его активе в составе "канониров" 112 поединков, 27 голов и 15 ассистов. Эдегор был признан лучшим игроком Арсенала по итогам сезона 2022/23 и помог команде впервые за 6 лет выйти в Лигу чемпионов.

Недавно сообщалось, что Арсенал близок к продлению соглашения с Беном Уайтом, а после него настанет очередь Александра Зинченко, перебравшегося в лондонский клуб из Манчестер Сити летом 2022 года за 35 миллионов евро.

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