"Футбол 24" проаналізував гру Олександра Зінченка і Анатолія Трубіна за Арсенал та Бенфіку відповідно в першому турі ЛЧ 2023/24.

У середу, 20 вересня, одразу два гравці збірної України, які представляють іноземні клуби, зіграли в першому турі Ліги чемпіонів. Олександр Зінченко долучився до розгромної перемоги Арсенала над ПСВ, а Анатолій Трубін "привіз" пенальті у програному матчі Бенфіка – Зальцбург. Той 11-метровий австрійці не забили, проте з другої спроби не схибили.

Фанати Бенфіки "подарували" Трубіну порцію не надто справедливого свисту, а після гри воротаря збірної України підтримав головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт.

Як зіграли українці в Лізі чемпіонів у матчах першого туру – саме цьому присвячений черговий випуск на YouTube-каналі "Футбол 24".

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