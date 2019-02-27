Зінченко може зіграти у матчі з Вест Хемом – Гвардіола розповів, яку позицію здатен закрити українець

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, що Олександр Зінченко може вийти у сьогоднішньому поєдинку проти Вест Хема в основному складі на позиції центрального хавбека.

Сьогодні Манчестер Сіті зіграє поєдинок 28 туру Прем'єр-ліги. Суперником чинного чемпіона Англії стане Вест Хем Андрія Ярмоленка. У цьому матчі Хосеп Гвардіола не зможе розраховувати на травмованих Фернандінью, Ляпорта та Менді. За словами іспанця, одним із кандидатів на позицію бразильця у центрі поля є Олександр Зінченко.

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"Хто може замінити Фернандінью? На його позиції здатен зіграти Даніло, також ми можемо використовувати Ілкая Гюндогана та Фабіана Делфа. Думаю, що і Алекс Зінченко зможе закрити цю позицію. Також є де Брюйне, тому я зможу використати навіть двох футболістів.

Ми знайдемо рішення і я сподіваюсь, що воно спрацює", – цитує Гвардіолу The Guardian.

Матч Манчестер Сіті – Вест Хем в рамках 28 туру АПЛ розпочнеться сьогодні о 22:00. Після 27 турів підопічні Гвардіоли відстають від Ліверпуля на 1 очко та посідають 2 місце в АПЛ.

Нагадаємо, у неділю Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги Манчестер Сіті – Челсі, отримавши найвищу оцінку в матчі.

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