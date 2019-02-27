Зинченко может сыграть в матче с Вест Хэмом – Гвардиола рассказал, какую позицию способен закрыть украинец

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что Александр Зинченко может выйти в сегодняшнем поединке против Вест Хэма в основном составе на позиции центрального хавбека.

Сегодня Манчестер Сити сыграет поединок 28 тура Премьер-лиги. Соперником действующего чемпиона Англии станет Вест Хэм Андрея Ярмоленко. В этом матче Хосеп Гвардиола не сможет рассчитывать на травмированных Фернандиньо, Ляпорта и Менди. По словам испанца, одним из кандидатов на позицию бразильца в центре поля является Александр Зинченко.

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"Кто может заменить Фернандиньо? На его позиции способен сыграть Данило, также мы можем использовать Илкая Гюндогана и Фабиана Делфа. Думаю, что и Алекс Зинченко сможет закрыть эту позицию. Также есть де Брюйне, поэтому я смогу использовать даже двух футболистов.

Мы найдем решение и я надеюсь, что оно сработает", – цитирует Гвардиолу The Guardian.

Матч Манчестер Сити – Вест Хэм в рамках 28 тура АПЛ начнется сегодня в 22:00. После 27 туров подопечные Гвардиолы отстают от Ливерпуля на 1 очко и занимают 2 место в АПЛ.

Напомним, в воскресенье Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги Манчестер Сити – Челси, получив наивысшую оценку в матче.

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