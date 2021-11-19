Олександр Зінченко, можливо, підозрював, що його світлина з Ігорем Бєлановим і найпрестижнішою індивідуальною нагородою не залишиться без уваги.

Кадр, на якому 24-річний хавбек Манчестер Сіті та збірної України позує з Ігорем Бєлановим і його "Золотим м'ячем", набрав неабиякої популярності.

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"З одним із трьох українських володарів "Золотого м'яча", – підписав фотографію Зінченко, отримавши масу лайків та коментарів. Одноклубники Олександра по Манчестер Сіті не залишилися осторонь. Зокрема, португалець Бернарду Сілва залишив короткий коментар зі словами: "Вітаю, Зінченко", а його співвітчизник Жоау Канселу написав: "Мій Золотий м'яч".

У сезоні 2021/22 українець зіграв лише 5 поєдинків у складі Манчестер Сіті, з яких 3 – повністю.

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