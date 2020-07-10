Манчестер Сіті влітку підсилить три позиції – Зінченку шукають конкурента

"Містяни" планують провести активне трансферне літо. На прицілі щонайменше 3 придбання.

Манчестер Сіті отримав бан на участь у Лізі чемпіонів і чекає на результат апеляції. Однак клуб хоче зробити все можливе, щоб втримати Пепа Гвардіолу.

"Містяни" готові задовольнити трансферні бажання каталонця. Зокрема, підписати нового лівого захисника, центрального півзахисника та форварда, інформує журналіст Mirror.

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Серед потенційних конкурентів українцю називали Давіда Алабу з Баварії, Бена Чілвела з Лестера та Ніко Тальяфіко з Аякса.

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