Зінченко може розпочати сезон в основі Манчестер Сіті – конкурент українця знову травмувався

Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді отримав чергову травму, через яку не вийде на поле щонайменше місяць.

Манчестер Сіті зазнав кадрової втрати ще до старту сезону. Лівий захисник Бенжамен Менді, який через пошкодження не поїхав з командою в турне у Китай, не допоможе "містянам" як мінімум до вересня.

Француз пройшов артроскопію в Барселоні у зв'язку із систематичними проблемами з коліном та повернеться до тренувань приблизно у середині серпня, повідомляє Mirror.

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Нагадаємо, Менді перейшов у Ман Сіті влітку 2017 року з Монако за 52 млн фунтів, проте через численні проблеми як зі здоров'ям, так і з дисципліною, не зумів стати вагомим гравцем у команді. Основним на позиції лівого захисника в сезоні 2018/19 став Олександр Зінченко. Саме 22-річний українець та новачок Анхеліньо закриватимуть лівий фланг оборони на старті сезону.

Манчестер Сіті розпочне сезон поєдинком проти Ліверпуля за Суперкубок Англії. Матч відбудеться 4 серпня, а вже 10 числа "містяни" проведуть і перший поєдинок АПЛ – суперником стане Вест Хем Андрія Ярмоленка.

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