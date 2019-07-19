Зинченко может начать сезон в основе Манчестер Сити – конкурент украинца снова травмировался

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди получил очередную травму, из-за которой не выйдет на поле минимум месяц.

Манчестер Сити понес кадровую потерю еще до старта сезона. Левый защитник Бенжамен Менди, который из-за повреждения не поехал с командой в турне в Китай, не поможет "горожанам" как минимум до сентября.

Француз прошел артроскопию в Барселоне в связи с систематическими проблемами с коленом и вернется к тренировкам примерно в середине августа, сообщает Mirror.

FaceApp для сборной Украины: как будут выглядеть Ярмоленко, Зинченко, Шевченко и Ко в старости

Напомним, Менди перешел в Манчестер Сити летом 2017 года из Монако за 52 млн фунтов, однако из-за многочисленных проблем как со здоровьем, так и с дисциплиной, не сумел стать весомым игроком в команде. Основным на позиции левого защитника в сезоне 2018/19 стал Александр Зинченко. Именно 22-летний украинец и новичок Анхелиньо будут закрывать левый фланг обороны на старте сезона.

Манчестер Сити начнет сезон поединком против Ливерпуля за Суперкубок Англии. Матч состоится 4 августа, а уже 10 числа "горожане" проведут и первый поединок АПЛ – соперником станет Вест Хэм Андрея Ярмоленко.

Манчестер Сити – Вест Хэм: Зинченко как двойной победитель, Ярмоленко транжирит супершанс, дебют 70-миллионного новичка