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Зинченко может начать сезон в основе Манчестер Сити – конкурент украинца снова травмировался

09:27 181 Читати українською
Зинченко может начать сезон в основе Манчестер Сити – конкурент украинца снова травмировался
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди получил очередную травму, из-за которой не выйдет на поле минимум месяц.

Манчестер Сити понес кадровую потерю еще до старта сезона. Левый защитник Бенжамен Менди, который из-за повреждения не поехал с командой в турне в Китай, не поможет "горожанам" как минимум до сентября.

Француз прошел артроскопию в Барселоне в связи с систематическими проблемами с коленом и вернется к тренировкам примерно в середине августа, сообщает Mirror.

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Напомним, Менди перешел в Манчестер Сити летом 2017 года из Монако за 52 млн фунтов, однако из-за многочисленных проблем как со здоровьем, так и с дисциплиной, не сумел стать весомым игроком в команде. Основным на позиции левого защитника в сезоне 2018/19 стал Александр Зинченко. Именно 22-летний украинец и новичок Анхелиньо будут закрывать левый фланг обороны на старте сезона.

Манчестер Сити начнет сезон поединком против Ливерпуля за Суперкубок Англии. Матч состоится 4 августа, а уже 10 числа "горожане" проведут и первый поединок АПЛ – соперником станет Вест Хэм Андрея Ярмоленко.

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Украинцы за рубежом Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Бенжамен Менди Бенжамен Менди Александр Зинченко Александр Зинченко
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