"Я думаю, что Алекс имеет характер, который позволяет ему играть в любой игре, при любых условиях, оставаясь самим собой. Это очень важная черта.

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У него были некоторые трудности, особенно с травмами, и с тем, чтобы найти ритм и последовательность. Сейчас он вернулся к этому, у него есть несколько игр за плечами, и он играет все лучше и лучше. Он очень, очень важный для нас игрок", – цитирует Артету Arseblog.

Напомним, что Александр Зинченко выступает за Арсенал с 2022 года. В общем украинец отыграл за "канониров" в 65 матчах во всех турнирах. В его активе два гола и четыре ассиста.

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