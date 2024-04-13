Олександр Зінченко вирішив максимально підсвітити історію маленького українця і його сім'ї, які постраждали від російської агресії.

Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував заклик долучитися до збору на знімання фільму про Романа Олексіва.

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Нагадаємо, 14 липня юнак разом з мамою потрапив під обстріл у центрі Вінниці. Жінка загинула на місці, а хлопчик отримав важкі опіки обличчя, спини, рук та ніг. Попри невтішні прогнози лікарів, Роман вижив та потроху повертається до нормального життя.

Зараз про Олексіва знімають фільм "Ромчик", заснований на реальних подіях. Зінченко зустрівся з хлопчиком у Лондоні і закликав підтримати важливий проект.

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