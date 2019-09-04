Зінченко міг перейти в Ювентус

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Україна готується до Литви: Коноплянка без кондицій, Ярмоленко бере приклад з Роналду, Швед перевіряє нового воротаряЗбірна України — 15:20 4229
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Литва – Україна: УЄФА назвав суддів матчу відбору Євро-2020Збірна України — 13:17 1347
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