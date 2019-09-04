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Зінченко міг перейти в Ювентус

15:32 1840 Читать на русском
Зінченко міг перейти в Ювентус
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Туринський Ювентус не зміг підписати лівого захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Туринський Ювентус намагався придбати Олександра Зінченка, повідомляє Calciomercato.

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Італійці шукали підсилення на лівий фланг оборони і робили пропозицію "містянам" щодо українця. Але футболіст задоволений своїм становищем у Манчестері, а також входить у плани Хосепа Гвардіоли, тому трансфер не відбувся.

Нагадаємо, цього літа Зінченко продовжив контракт з Манчестер Сіті до 2024 року.

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