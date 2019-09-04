Зінченко оцінив свою форму і атмосферу в збірній України перед матчем з Литвою

Хавбек збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти Литви.

"Ми ще не вивчали збірну Литви, тому поки що складно дати їй якусь характеристику. Але суперники будуть грати вдома, тому захочуть проявити себе з найкращого боку перед своїми вболівальниками. Утім, у збірної України є свої завдання. Ми будемо зосереджені на своїй грі й докладемо всіх зусиль, аби поїхати з Вільнюса з максимальним результатом.

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Якоюсь мірою ми будемо звертати увагу на штучний газон. Але кожен у нашій збірній – професіонал, тому ми повинні швидко адаптуватися до таких умов. Ми ще потренуємося на цьому газоні, тому, думаю, проблем не має бути.

Як оціню свою форму? Це повинні робити наставники, але сезон розпочався, і я відчуваю стовідсоткову готовність", – цитує Зінченка офіційний сайт УАФ.

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