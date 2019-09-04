Зинченко мог перейти в Ювентус

Украина — 15:45 80
-
УПЛ определила лучшего игрока и тренера августа
-
Украина готовится к Литве: Коноплянка без кондиций, Ярмоленко берет пример с Роналду, Швед проверяет нового вратаряСборная Украины — 15:20 598
-
Литва – Украина: УЕФА назвал судей матча отбора Евро-2020Сборная Украины — 13:20 170
-
Коноплянка дебютирует за Шахтер за 2 дня до матча сборной Украины, – БурбасУкраина — 12:51 574
-
"Швойницького відгамселили бандити – ребра пробили легені". Він має автографи Ді Марії та Клюйверта і пише про КарпатиИнтервью — 12:00 574