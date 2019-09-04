Зинченко мог перейти в Ювентус

Туринский Ювентус не смог подписать левого защитника Манчестер Сити Александра Зинченко.

Туринский Ювентус пытался приобрести Александра Зинченко, сообщает Calciomercato.

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Итальянцы искали усиление на левый фланг обороны и делали предложение "горожанам" по украинцу. Но футболист доволен своим положением в Манчестере, а также входит в планы Хосепа Гвардиолы, поэтому трансфер не состоялся.

Напомним, этим летом Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити до 2024 года.

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