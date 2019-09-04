Україна готується до Литви: Коноплянка без кондицій, Ярмоленко бере приклад з Роналду, Швед перевіряє нового воротаря

Збірна України у вівторок, 3-го вересня, провела прем'єрний повноцінний день разом у рамках підготовки до матчу відбору Євро-2020 проти Литви. Євген Коноплянка і довикликаний Юрій Паньків вперше потренувались з партнерами. Дивіться відео та атмосферні фото праці наших збірників.

Після підйому та сніданку настав час для силових навантажень. Частина гравців використала першу половину дня для роботи у тренажерному залі під пильним наглядом тренера з фізпідготовки Івана Баштового. В обід збірну України поповнив Юрій Паньків – голкіпер Олександрії, замінив Дениса Бойка. Відновлення травмованого динамівця потребує певного часу, якого у збірної зараз обмаль, а працювати необхідно з трьома воротарями.

Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа

Тренування стало першим на зборі не лише для Паньківа, а й для Євгена Коноплянки, який залагоджував справи із підписанням контракту з Шахтарем, куди перейшов у понеділок, на фініші трансферного дедлайну. Страж воріт Олександрії прибув у гарному настрої, та воно й не дивно – усмішки було помітно і на обличчі Віктора Циганкова, який недавно пережив непрості часи з Динамо, і в інших гравців. Для Юрія позитивна атмосфера в колективі Андрія Шевченка – не нова, адже в червні він уже взяв участь у роботі головної команди країни. Новачок Селтіка Мар'ян Швед уже встиг перевірити Паньківа у двосторонці, як бачимо з фото.

Радий приїхати у збірну і один з наших легіонерів, які виступають в АПЛ. Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко спочатку жартома перевірив форму тренера з фізпідготовки, а потім у стилі Роналду підійшов до дзеркала помилуватися своїм пресом, чим дещо збентежив Романа Безуса. Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко навіть у спортзал заходить не інакше, як з танцями і музикою.

Перед виїздом на вечірнє тренування у збірників було теоретичне заняття. А вже під час повноцінної насиченої роботи на полі НТК ім. В. Баннікова футболісти виконували поставлені тренерським штабом завдання у рамках ігрових вправ та серій. Руслан Маліновський провів персональну бесіду з головним тренером "синьо-жовтої" команди. Мабуть, щось активно пояснював про Аталанту і рідне для Шеви Кальчо. Послухати про життя-буття нашого легіонера в Італії взявся і Зінченко.

Коноплянка дебютує за Шахтар за 2 дні до матчу збірної України, – Бурбас

Євген Коноплянка у розмові з прес-аташе національної команди Олександром Гливінським розповів про своє перше тренування зі збірною у статусі гравця Шахтаря. Екс-гравця Шальке запитали, у яких кондиціях він перебуває, адже той практично все літо готувався до сезону індивідуально, не беручи участь у спарингах, тож країна стурбована його фізичним станом.

"Та не вперше. Я вже загартований у цьому плані. Тому буду готовий, якщо знадоблюся. Так, кондицій, правда, не вистачає. Потрібно над фізикою попрацювати. Техніку не прогуляєш, тому нормально все в цьому плані. Ну, нічого страшного. Пару днів, і все буде чудово. Вирішення питань з клубом додає впевненості? Сто відсотків так. Тому я зараз з порожньою головою отримуватиму задоволення від гри як у збірній, так і клубі", – зізнався Коно.

Сьогодні, 4-го вересня, робота збірної України стане ще інтенсивнішою — 25-х викликаних на збір гравців чекає режим дворазових тренувань. Підготовка до відбірного матчу Євро-2020 з Литвою набирає обертів. Команду Шевченка, яка наразі впевнено обходить Сербію, Португалію та інших учасників своєї групи, влаштує лише перемога.