У багатьох склалася думка, що українець є ключовим пазлом для перемоги в чемпіонаті. Зінченко може навіть не бути основним, а просто присутнім у команді. Звісно, це лише теорія, адже Ман Сіті – це сильна команда з дуже крутим тренером і, ймовірніше, саме це є ключовим фактором. Але Тоттенхему варто задуматись над підписанням українця. Можливо, тоді його поличка з трофеями перестане бути настільки порожньою.

Зінченко встановив унікальне досягнення в Англії – українець став найкращим гравцем в історії АПЛ за цікавим показником

Олександр приєднався до команди Пепа Гвардіоли влітку 2016 року. Після цього була оренда в нідерландський ПСВ, де українець не зміг закріпитися в основі. У наступному сезоні повернувся до Манчестера. Варто відзначити, що в сезоні 2016-2017 трофей АПЛ над головою підняли гравці Челсі. Через травми, а пізніше й скандали Бенжамена Менді, Зінченко отримав шанс у стартовому складі. Хоча на не зовсім рідній для нього позиції, адже номінально він – центральний півзахисник, а змушений був грати лівого латераля.

З дебюту Олександра й до його переходу в Арсенал тільки в сезоні 2019-2020 Ліверпуль зумів обігнати "містян" і виграти АПЛ. Як команді Клоппа вдалось виграти без Зінченка в складі – загадка. Це був виняток, чи все ж магія українця не така всесильна? Невдовзі дізнаємося.

Не варто й забувати про дуже вагомий внесок Мікеля Артети у прогрес Арсенала. Прийшовши в команду після не дуже вдалої роботи Унаї Емері, за 2 сезони він зумів збудувати солідну команду, здатну боротись за найвищі цілі та повернутись в єврокубки. Важливу роль у цьому зіграли трансфери нових футболістів. Деякі з них зараз – залізобетонні гравці старту.

Найбільш вдалими стали підписання в лінію захисту. Придбали малопомітного на той час Рамсдейла, який зараз є одним із найкращих воротарів Англії. Двоє центрбеків Саліба і Габріел зуміли витіснити на правий фланг захисту придбаного за 80 мільйонів Вайта. І, звісно, підписання Зінченка. Також дуже успішними стали трансфери Партея з Атлетіко й Едегора з Реала. Останній взагалі є лідером команди, хоча в Мадриді на нього не розраховували.

Можна відзначити і трансфер Жезуса з Манчестер Сіті, який до серйозної травми був одним із лідерів атаки. Немалу роль зіграло і вміння іспанця розкрити потенціал молодих футболістів. Зараз складно уявити атаку "канонірів" без Саки чи Мартінеллі, кожен з них самотужки здатен витягнути складний матч і принести перемогу. Підтягнувся і Нкетія, який донедавна грав за молодіжку й тільки мріяв стабільно виступати на такому рівні.

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Стиль гри Артети схожий на стиль Гвардіоли, що й не дивно, адже до Арсенала він був помічником Пепа в Манчестер Сіті. Там Мікель познайомився з Зінченком і вже тоді розгледів у ньому топового лівого захисника, якого не завжди бачив у своєму складі Гварідола. Варто відзначити, що "каноніри" не вигравали чемпіонат з 2004 року. Останнім тренером, якому вдалось це зробити, був Арсен Вінгер. Червона сторона Лондона дуже скучила за трофеєм і покладає великі надії на молодого фахівця.

Роман Терета, спеціально для Футбол 24