Манчестер Сіті вшанує Агуеро монументом біля Етіхада
Керівництво англійського Манчестер Сіті вирішило відзначити неймовірний внесок форварда Серхіо Агуеро в історію клубу. Про його відхід у кінці сезону стало відомо в понеділок.
"Містяни" на честь аргентинця встановлять статую біля домашньої арени, повідомляє офіційний сайт клубу.
Агуеро зворушливо прокоментував відхід із Манчестер Сіті
Спорудження монументу анонсував президент Ман Сіті Халдун аль-Мубарак. Раніше гранд таким же способом вирішив вшанувати інших двох живих легенд манкуніанців – Венсана Компані та Давіда Сілву. Окрім того, на честь Агуеро буде викладена спеціальна мозаїка в академії Манчестер Сіті. Церемонія проводів форварда відбудеться 23 травня на Етіхаді.
Манчестер Сіті оголосив про відхід Агуеро
Серхіо Агуеро став гравцем Ман Сіті влітку 2011-го. З того часу він допоміг манкуніанцям здобути 4 чемпіонських титули, 5 Кубків англійської ліги, 3 Суперкубка Англії та Кубок Англії 2018/19, а також став найкращим бомбардиром в історії Сіті (257 голів за 384 матчі).