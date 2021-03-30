Керівництво англійського Манчестер Сіті вирішило відзначити неймовірний внесок форварда Серхіо Агуеро в історію клубу. Про його відхід у кінці сезону стало відомо в понеділок.

"Містяни" на честь аргентинця встановлять статую біля домашньої арени, повідомляє офіційний сайт клубу.

Агуеро зворушливо прокоментував відхід із Манчестер Сіті

Спорудження монументу анонсував президент Ман Сіті Халдун аль-Мубарак. Раніше гранд таким же способом вирішив вшанувати інших двох живих легенд манкуніанців – Венсана Компані та Давіда Сілву. Окрім того, на честь Агуеро буде викладена спеціальна мозаїка в академії Манчестер Сіті. Церемонія проводів форварда відбудеться 23 травня на Етіхаді.

Манчестер Сіті оголосив про відхід Агуеро

Серхіо Агуеро став гравцем Ман Сіті влітку 2011-го. З того часу він допоміг манкуніанцям здобути 4 чемпіонських титули, 5 Кубків англійської ліги, 3 Суперкубка Англії та Кубок Англії 2018/19, а також став найкращим бомбардиром в історії Сіті (257 голів за 384 матчі).