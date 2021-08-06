Влада Седан у своєму Instagram продемонструвала турботливість новоспеченого татуся Олександра Зінченка, який влаштував ефектну зустріч для своєї дружини після пологів.

Зінченко та Влада Седан стали батьками – пара не розлучалась навіть під час пологів

Сашко обставив усю вітальню квітами, повітряними кульками, а також плюшевими іграшками. Відзначимо, що одразу в кількох місцях кульки утворюють слово "Єва" – ім'я донечки родини Зінченків.

Нагадаємо, Зінченко одружився з Владою у серпні минулого року, а про вагітність дружини повідомив у червні. Дитина ж з'явилась на світ 2 серпня.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22, як це вплине на збірну