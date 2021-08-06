Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко устроил незабываемую встречу своей жене и дочери.

Влада Седан в своем Instagram продемонстрировала заботливость новоиспеченного папы Александра Зинченко, который устроил эффектную встречу для своей жены после родов.

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Саша обставил всю гостиную цветами, воздушными шарами, а также плюшевыми игрушками. Отметим, что сразу в нескольких местах шарики образуют слово "Ева" – имя дочери семьи Зинченко.

Напомним, Зинченко женился на Владе в августе прошлого года, а о беременности жены сообщил в июне. Ребенок же появилась на свет 2 августа.

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