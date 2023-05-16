16 травня Арсенал провів ранкове тренування, але 26-річний український лівий захисник його пропустив, інформує Football Daily.

Лікар Арсенала оцінив шанси Зінченка повернутися до кінця сезону

Не було на занятті також Габріела Мартінеллі та Вілльяма Саліба. Причина відсутності бразильського вінгера поки невідома, а от французький центрбек отримав травму спини ще в березні.

Щодо Зінченка, то преса повідомляла про пошкодження литкового м'яза. Українцю прогнозували виліт до кінця поточного сезону, але Мікель Артета не підтвердив цю інформацію. Сашко тренувався перед матчем з Брайтоном (0:3), але у заявку не потрапив.

Арсеналу залишилось ще провести 2 поєдинки в АПЛ – проти Ноттінгем Форест та Вулверхемптона 20 й 25 травня відповідно.

"25 млн за нього – це смішно": фанати Борнмута накинулись на Забарного, легенда Арсенала знайшов позицію для Зінченка