Лікар Арсенала оцінив шанси Зінченка повернутися до кінця сезону
Лікар "канонірів" Гері О'Дрісколл розповів про лазарет команди.
"Мартінеллі травмований. Це був жахливий фол, ганебне порушення правил. Має невелике пошкодження, але має бути в порядку. Думаю, до кінця сезону повернеться на поле.
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Щодо Зінченка – не впевнений. Побачимо. Всі працюють, щоб повернутися до кінця сезону. Те саме стосується Саліба", – цитує О'Дрісколла Sport Bible.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко отримав травму литкового м'яза і вибув до кінця сезону. Наставник Арсенала Мікель Артета не підтвердив цю інформацію, і Олександр навіть брав участь у тренуванні команди перед матчем з Брайтоном, однак в заявку на гру не потрапив.
До слова, у поточному сезоні українець провів за Арсенал 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.
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