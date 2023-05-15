"Мартінеллі травмований. Це був жахливий фол, ганебне порушення правил. Має невелике пошкодження, але має бути в порядку. Думаю, до кінця сезону повернеться на поле.

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Щодо Зінченка – не впевнений. Побачимо. Всі працюють, щоб повернутися до кінця сезону. Те саме стосується Саліба", – цитує О'Дрісколла Sport Bible.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зінченко отримав травму литкового м'яза і вибув до кінця сезону. Наставник Арсенала Мікель Артета не підтвердив цю інформацію, і Олександр навіть брав участь у тренуванні команди перед матчем з Брайтоном, однак в заявку на гру не потрапив.

До слова, у поточному сезоні українець провів за Арсенал 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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