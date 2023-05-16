16 мая Арсенал провел утреннюю тренировку, но 26-летний украинский левый защитник ее пропустил, сообщает Football Daily.

Врач Арсенала оценил шансы Зинченко вернуться к концу сезона

Не было на занятии также Габриэла Мартинелли и Вилльяма Салиба. Причина отсутствия бразильского вингера пока неизвестна, а вот французский центрбэк получил травму спины еще в марте.

Что касается Зинченко, то пресса сообщала о повреждении икроножной мышцы. Украинцу прогнозировали вылет до конца текущего сезона, но Микель Артета не подтвердил эту информацию. Саша тренировался перед матчем с Брайтоном (0:3), но в заявку не попал.

Арсеналу осталось еще провести 2 поединка в АПЛ – против Ноттингем Форест и Вулверхэмптона 20 и 25 мая соответственно.

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