"Синьо-жовті" знову не змогли подолати "прокляття Скуадри Адзурри" і вперше в історії здобути перемогу над італійцями.

Напередодні збірна України завершила вересневий цикл відбору на Євро-2024 поразкою від збірної Італії (1:2). На дубль Фраттезі голом відповів Андрій Ярмоленко, який повернувся до складу після травми. Як наслідок, "синьо-жовті" опустились на третю сходинку групи С, пропустивши вперед італійців, у яких ще й матч в запасі.

Про причини чергового фіаско зі "Скуадрою Адзуррою", найслабше місце команди Реброва, а також несподівані шанси збірної України на вихід на чемпіонат Європи дивіть у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

Тривожний сигнал і таємний козир для Реброва, революція у складі – Спаллетті провокує, а зірку Італії вимагають прибрати